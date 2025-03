I ricordi della sua carriera in un’esposizione inedita

Nella sede di Palazzo Reale a Napoli, Sala Plebiscito e Sala Belvedere, dal 20 marzo fino al 6 luglio aprirà la mostra Pino Daniele Spiritual, che celebrerà il grande cantautore tra i massimi talenti della storia della musica italiana, in occasione del decennale della scomparsa e del settantesimo compleanno. Protagonisti saranno i ricordi della sua straordinaria carriera in un’esposizione inedita, perfetto viatico per dare al visitatore la possibilità di ripercorrere una storia artistica e umana in modo intenso e toccante, la cui eredità va ben oltre la musica.

Cantautore innovativo e iconico, Pino Daniele ha saputo rendersi immortale con i suoi capolavori, attraversando confini geografici e culturali; aveva infatti inventato un nuovo sound, un incastro unico tra canzone popolare, blues, jazz e dialetto, rappresentando uno straordinario fenomeno sociale e culturale che ha contribuito a costruire l’identità nazionale e la memoria collettiva degli italiani.

Spiritual racchiude l’essenza più profonda dell’uomo e intende rievocare le origini del suo mondo artistico, evidenziando una profonda connessione con il blues, genere musicale le cui radici si intrecciano con la spiritualità della musica africana. Tale affinità si manifesta in diversi aspetti delle sue opere, dalla struttura musicale alle tematiche, dall’intensità timbrica fino alla magistrale capacità di improvvisazione. Un elemento cardine, quest’ultimo, condiviso sia dalla musica africana che dal blues e che emerge anche nello stile di Pino, il quale componeva e improvvisava con istintività, frutto di una costante ricerca musicale e di una rigorosa disciplina sulla sua chitarra.

I materiali originali presenti, molti dei quali esposti per la prima volta, documenteranno l’intero cammino umano e professionale dell’artista, così come l’impatto profondo e trascendente della sua opera, arricchito da ‘tante rarità’, in grado di accomunare il gusto di più generazioni, concesse per l’occasione dalla Fondazione Pino Daniele.

Promossa dalla Fondazione Pino Daniele con il Ministero della Cultura, Palazzo Reale, Regione Campania, Comune di Napoli, prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, con la media partner di Rai, radio ufficiale Rai Radio 2, con la collaborazione di Rai Teche, Archivio Storico Luce e Fondazione Campania dei Festival, curata da Alessandro Daniele e Alessandro Nicosia che la produce e organizza.

