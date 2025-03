L'artista porta il brano 'Espresso macchiato', criticato perché pieno di stereotipi sull'Italia

Questo pomeriggio alle 18 su Rai Radio2 a Safari, ai microfoni di Martina Martorano, Tommy Cash. L’artista che rappresenterà l’Estonia all’Eurovision con ‘Espresso macchiato‘, brano molto criticato da chi lo considera pieno di stereotipi sul nostro paese, ha spiegato: “Io amo l’Italia, ho il massimo rispetto per questo posto, amo questo paese, il cibo, l’architettura, il design, il caffè. Non era nelle mie intenzioni offendere, non avevo neppure immaginato che potesse accadere”.

“Io credo molto in questa canzone, ha qualcosa di magico”, ha aggiunto, “inizialmente nessuno del mio team voleva che uscisse, perché è molto diversa dalle mie produzioni. Ma quando l’ho fatta ascoltare a mia nonna si è messa a piangere ho capito che c’era qualcosa di speciale”.

A proposito dell’Eurovision ha detto: “So che per l’Italia all’Eurovision doveva venire Olly e che invece ci sarà Lucio Corsi, ho visto dei meme che li mettevano insieme e venivo fuori io. Lucio Corsi è molto cool, si veste benissimo, credo che sia un puro, sono sicuro che diventeremo buoni amici all’Eurovision. Lo proteggerò, sarò il suo fratello maggiore”.

Rai Radio2 è sempre in diretta su tutte le piattaforme: radio e Tv (al canale 202 del Digitale terrestre e Tivùsat), su RaiPlay e RaiPlay Sound in diretta streaming e con clip on demand, oltre a tutti i Social del canale sugli account di @rairadio2.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata