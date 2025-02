Candidata nelle categorie 'artista pop femminile dell'anno' e 'canzone dell'anno - ballata pop'

Laura Pausini ha brillato tra le star della 37ª edizione del Premio Lo Nuestro, tenutasi ieri sera, 20 febbraio 2025, al Kaseya Center di Miami.

Oltre a essere una delle presentatrici principali insieme a Thalia e Alejandra Espinoza, Laura è stata nominata in due categorie: Artista Pop Femenina del Año e Canción del Año – Pop/Balada , per la sua collaborazione con Luis Fonsi sul brano “Roma”.

Durante la cerimonia, Laura Pausini ha offerto un emozionante tributo al leggendario compositore Manuel Alejandro, riconosciuto come “Visionario de lo Nuestro” in questa edizione. La sua esibizione è stata uno dei momenti salienti della serata, rendendo omaggio all’ineguagliabile carriera del compositore spagnolo insieme agli artisti Alejandro Sanz, Niña Pastori e Carin León.

Inoltre, Laura ha presentato un segmento speciale dedicato all’icona della musica ranchera messicana Paquita la del Barrio, purtroppo scomparsa il 17 febbraio 2025 all’età di 77 anni.

Laura Pausini si unisce alla schiera di luminari che promuovono la sostenibilità scegliendo di riutilizzare abiti cult indossati nelle precedenti cerimonie del Premio Lo Nuestro.

L’artista italiana più latina del mondo ha infatti indossato per presentare i diversi momenti dello show i preziosi abiti disegnati per lei da DSquared2, Roberto Cavalli e Federica Tosi.

Ogni abito è stato accuratamente selezionato per riflettere momenti iconici della sua carriera al Premio lo Nuestro, a partire dall’abito da red carpet con cui ha partecipato alla cerimonia via satellite da Roma, poiché l’Italia era ancora in quarantena a causa del COVID nel febbraio 2022. Gli altri abiti sono stati indossati rispettivamente nel 2012, nel 2018 e nel 2022.

La 37ª edizione del Premio Lo Nuestro non solo ha celebrato il meglio della musica latina, ma ha anche evidenziato la versatilità e il talento di un’artista che continua a lasciare un segno indelebile nell’industria musicale internazionale.

