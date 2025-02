Shakira ha lasciato la Clinica Delgado di Lima, in Perù, ad attenderla all’esterno dell’ospedale decine di fan. La cantante colombiana aveva annullato la tappa del suo tour latinoamericano domenica sera allo Stadio Nazionale della capitale peruviana, dopo essere stata ricoverata in ospedale per un problema addominale. “Mi dispiace informarvi che ieri sera (sabato) ho dovuto recarmi al pronto soccorso per un problema addominale e attualmente sono ricoverata in ospedale”, aveva scritto Shakira in una nota pubblicata domenica sul suo account ufficiale X, aggiungendo che secondo i medici non era nelle condizioni di esibirsi.

La star e recente vincitrice del Grammy per il miglior album pop latino con “Las mujeres no lloran” avrebbe dovuto esibirsi domenica e lunedì a Lima dopo un’assenza di 14 anni dalla nazione andina. Nella sua dichiarazione, Shakira ha detto che spera di riprendersi presto è di esibirsi il prima possibile.

