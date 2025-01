Raf, Big Mama, Ermal Meta, Benji e Fede, Tedua si esibiranno al Suzuki Stage

Rai Pubblicità ha presentato oggi il ricco calendario di eventi collaterali al Festival Sanremo della nuova edizione del progetto ‘Tra palco e città’ in occasione di una conferenza stampa tenutasi presso il Casinò Municipale di Sanremo, alla presenza del Sindaco Alessandro Mager, dell’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni, dell’Amministratore Delegato di Rai Pubblicità Luca Poggi e della Direttrice Brand Integration, Communication & Events di Rai Pubblicità Antonella Di Lazzaro. Rai Pubblicità ha inoltre annunciato la squadra al completo dei brand partner che hanno scelto di unirsi all’evento più atteso del panorama musicale italiano.

Gli sponsor fedelissimi

Costa Crociere, Eni con Enilive e Plenitude e Suzuki rinnovano la loro presenza in Riviera in veste di partner istituzionali, tra i quali, sarà presente anche Tim. Tornano anche Coca-Cola, Generali e Veralab (skincare partner). Novi tra le novità di questa edizione. Presente sul territorio anche il brand The Mall Sanremo che si è legato alle attività onfield della kermesse.

‘Tra palco e città’ è il più grande progetto di brand integration, che ha trasformato il Festival di Sanremo in un evento diffuso in tutti i luoghi simbolo della città dei fiori. Anche per questa edizione, Rai Pubblicità e i suoi partner, grazie al supporto di Rai e del Comune di Sanremo, daranno vita a un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere e rendere unica l’esperienza di tutti gli appassionati del Festival presenti sul territorio.

Radio2 l’emittente del Festival

Anche quest’anno Rai Radio 2, la radio ufficiale del Festival di Sanremo 2025, trasmetterà in diretta dal negozio Ovs in via Matteotti oltre che dal Box Studio in Piazza Borea d’Olmo e dalla Blue Room nel backstage dell’Ariston. Durante le dirette, saranno presenti tantissimi ospiti insieme ai conduttori. Ad Ema Stokholma e Gino Castaldo, storici commentatori delle serate, si aggiungeranno gli speaker dei programmi diurni e tanti volti nuovi come Brenda Lodigiani, Giulia Vecchio e Carlo Amleto. Grande novità di questa edizione sarà l’Eni Carpet, che conferma il ritorno come partner di Eni, con Enilive e Plenitude, e che accoglierà per tutta la settimana della kermesse personalità, artisti e l’attesissima sfilata dei cantanti in gara, il 10 febbraio dalle ore 20:30.

Il Carpet, ripensato in termini di design e di impatto scenografico sarà caratterizzato da una serie di archi luminosi che inviteranno il pubblico e gli artisti a interagire con la propria voce insieme all’installazione per generare giochi di luce e di suoni, mostrando come energie diverse si uniscono e si completano. Collegata concettualmente all’Eni Carpet, sarà allestita presso il Pian di Nave un’altra installazione che darà la possibilità di partecipare a un’energia corale: da energie diverse, un’energia unica.

Tim, partner istituzionale della 75ª edizione del Festival di Sanremo, conferma il suo legame con il mondo della musica e sarà protagonista con iniziative speciali presso il negozio di via Matteotti a due passi dall’Ariston, dove verranno ospitati anche alcuni cantanti che incontreranno virtualmente in videochiamata i clienti Tim. Lo spazio si trasformerà inoltre nella casa della Tim AI Data Lab che, come ogni anno, analizza il ‘sentiment’ dei social media, seguendo tutti i trend collegati al Festival. La musica e la magia del Festival usciranno anche quest’anno dal Teatro Ariston e arriveranno in Piazza Colombo, sede del Suzuki Stage, il grande palcoscenico aperto al pubblico che animerà la piazza per tutta la settimana.

Gli artisti del Suzuki Stage

Cinque i grandi artisti che si esibiranno dal martedì al sabato in collegamento con l’Ariston in quest’ordine: Raf, Big Mama, Ermal Meta, Benji e Fede, Tedua. I riflettori del Suzuki Stage verranno accesi sabato 8 febbraio alle ore 18:00 in occasione dell’Opening in cui i giovani artisti di Area Sanremo regaleranno al pubblico uno spettacolo speciale, preceduti da un’esibizione degli Urban Theory. A presentare la serata Jody Cecchetto e Mattia Stanga, che accompagneranno il pubblico del Suzuki Stage per tutta la settimana del Festival.

Spettacolo in mare con Costa Toscana

Torna anche il palcoscenico sul mare del Festival di Sanremo, quest’anno con la Music Cruise a bordo di Costa Toscana. La nave sarà a Sanremo domenica 9 febbraio 2025 per dare il via ai festeggiamenti, a partire dalle 18:30, con il Grand Opening ‘Waves of Music’, l’esclusiva Sea Destination ideata per questa crociera, un evento straordinario che illuminerà la Baia di Sanremo con uno spettacolo di fuochi d’artificio musicali e un suggestivo light show danzante sul mare realizzato in collaborazione con il Comune di Sanremo. A seguire, Costa Toscana partirà per proseguire il suo viaggio verso Barcellona, Marsiglia, Civitavecchia e rientrerà al porto di Sanremo il 14 febbraio per essere presente con un collegamento con l’Ariston durante la finale del Festival, il 15 febbraio, in cui i Planet Funk si esibiranno live dal palco della nave. Veralab, skincare partner del Festival di Sanremo per il terzo anno, torna in piazza Pian di Nave con la sua iconica ruota panoramica, alta 28 metri, per accogliere il pubblico e regalare un giro con vista mozzafiato sul lungomare della città dei fiori. L’apertura è prevista da domenica 9 febbraio, tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 18:30. Il brand sarà inoltre presente sul territorio con un Temporary Store in Corso Matteotti 252, dove i visitatori potranno scoprire i prodotti iconici e le ultime novità.

Il Palafiori

Dall’8 al 23 febbraio, con orario continuato dalle 10:00 alle 19:30. Dopo il grande successo dell’edizione passata, torna Casa Coca-Cola, un’area esclusiva posizionata all’ultimo piano del Palafiori per omaggiare la bevanda. Per questa edizione, gli ospiti potranno gustare Coca-Cola nella sua iconica bottiglia in vetro non solo durante la cena, accompagnata da una pizza, ma anche durante la pausa pranzo, in compagnia del food creator Davide Zambelli. Nel corso della settimana, lo spazio sarà il luogo ideale per vivere momenti di condivisione e relax. Alla sera, invece, la location si trasformerà nel suggestivo palcoscenico del Divano Coca-Cola. Qui, da martedì a sabato, la conduttrice Annie Mazzola, affiancata dai due host Aurora Ramazzotti e gli Autogol, accoglieranno ogni sera ospiti diversi – tra cui Stefano Guerrera, Mattia Stanga, Lollo Barollo ed Emanuele Ferrari – per commentare insieme il Festival. Novità dell’edizione 2025, un’installazione posizionata all’esterno del Palafiori che darà al pubblico la possibilità di vincere degli ingressi per vivere l’esperienza di Casa Coca-Cola.

La conferma di Generali

Anche Lurisia torna a Sanremo con Bolle e Stille, partner tecnico del Festival. Generali si conferma per il terzo anno di seguito partner del Festival. Per tutta la settimana, il Balconcino Generali dell’Agenzia di Sanremo, di fronte all’Ariston, permetterà di raccontare le emozioni della kermesse attraverso i collegamenti con il Prima Festival. Un’occasione per ricordare la vicinanza di Generali al Festival, non solo in prossimità del Teatro ma anche sui canali social, per coinvolgere le persone di tutte le età con un racconto unico da una prospettiva privilegiata, e su tutto il territorio italiano, grazie alla sua Rete distintiva. Per la prima volta, anche Novi, il Grande Cioccolato Italiano, marchio del Gruppo Elah Dufour, sarà tra i protagonisti del Festival con un truck vintage brandizzato, nella centralissima Via Matteotti, per dare vita a un’eccezionale brand experience grazie alle attività di sampling di Crema Novi, il prodotto protagonista della kermesse sanremese. Il truck sarà affiancato da una imponente e colorata installazione dove i visitatori del avranno un’occasione di interagire con Crema Novi e creare ricordi speciali da condividere sui social, grazie alla presenza di un photobooth e al coinvolgimento di content creator durante l’intera settimana.

I fiori e Milano-Cortina

Torna onfield anche The Mall Sanremo con un’installazione immersiva tutta dedicata al simbolo della città di Sanremo: i fiori. Come lo scorso anno si posiziona all’inizio di Via Matteotti nei pressi del Casinò, per offrire al pubblico passante un’esperienza coinvolgente con divertenti giochi a quiz e regali per i fortunati vincitori. Il Polo Museale Santa Tecla si conferma protagonista d’eccellenza anche per l’edizione del Festival di Sanremo 2025, ospitando una straordinaria mostra dedicata ai valori e alle emozioni di Milano-Cortina 2026. Un’esperienza unica per il pubblico di Sanremo, che unirà musica, cultura e sport in un viaggio immersivo nella magia degli Sport Olimpici e Paralimpici. La mostra aprirà lunedì 10 febbraio dalle ore 15:00 – 20:00 e da martedì 11 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Le radio private

Tornano anche Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Kiss Kiss che riserveranno emozionanti sorprese sul territorio, arricchendo ulteriormente l’esperienza del Festival. Radio Italia solomusicaitaliana sarà a Sanremo in diretta contemporanea radio e video dagli studi ‘Fuori Sanremo’, allestiti presso il Grand Hotel Londra di Sanremo. Ad inaugurare la settimana sanremese, domenica 9 febbraio, torna l’attesissimo party presso il Victory Morgana Bay di Sanremo: una grande festa alla quale parteciperanno gli artisti in gara, ospiti speciali, giornalisti, creator e tanti amici. Dopo il successo del 2024, Radio Kiss Kiss si prepara a rincontrare il suo pubblico del Festival con il ritorno di Casa Kiss Kiss situata in Piazza Vesco, dove l’emittente darà vita a un’esperienza coinvolgente grazie a un mix di attività di intrattenimento, musica e momenti indimenticabili. Radio Kiss Kiss aprirà le porte della sua Casa domenica 9 febbraio dove, in occasione dell’inaugurazione, offrirà agli ospiti un aperitivo vista mare a partire dalle 18.00.

Il FantaSanremo

Torna anche il grande appuntamento con FantaSanremo, che quest’anno sarà presente al Circolo Canottieri con una sala lounge dedicata, dove verranno realizzate interviste e attività a cui tutti gli artisti in gara sono invitati a partecipare. FantaSanremo è un app che propone un gioco gratuito e divertente per formare la propria ‘squadra’ immaginaria di artisti scegliendo tra quelli in gara. Gli artisti scelti, e quindi le squadre, accumulano punti in base alle loro performance, con bonus e malus legati agli eventi spontanei che si verificano nel Festival e previsti nel regolamento del gioco. Infine, i ledwall, quest’anno posizionati in Piazzale Pian di Nave, al lato del Forte Santa Tecla, in Corso Garibaldi di fronte al Palafiori, in Piazza Colombo, di fronte al Teatro Ariston (via Mameli) e all’esterno del Casinò. Questi schermi trasmetteranno a rotazione gli spot dei brand partner, contenuti selezionati del grande intrattenimento Rai e il programma giornaliero del progetto Tra palco e città, contribuendo così alla diffusione di informazioni utili per il pubblico presente in città.

