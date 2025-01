Tanti ospiti nel nuovo disco della rock band al femminile milanese: da J-Ax a Giorgieness

‘Wanted’ è il nuovo album delle Bambole Di Pezza, disponibile da venerdì 24 gennaio per Nigiri/Sony Music Italy. Anticipato dai singoli ‘Stuntman’, ‘ZenZero’, ‘Cresciuti male’ (feat. J-AX), ‘Rampicanti’ e ‘Senza permesso’, il disco è una potente raccolta di storie che esplodono di emozioni, energia e ribellione. Il sound fresco e abrasivo della band si fonde con riff graffianti, melodie avvolgenti e testi affilati, dando vita a un viaggio sonoro che affronta temi di amore, lotta, resistenza e speranza

L’album si arricchisce di diverse collaborazioni, che si uniscono al singolo ‘Cresciuti Male’ (feat. J-AX). In Pagine, l’energia travolgente delle Bambole di Pezza si fonde con la voce carismatica e graffiante di DIVI dei Ministri. Atlantide è una ballad intensa che vede la partecipazione di MILLE, il cui timbro inconfondibile e il talento interpretativo si uniscono la potenza espressiva della band. In Fuori di testa, che celebra la sorellanza e la complicità femminile, le Bambole di Pezza uniscono la loro voce a quella di Giorgieness, dando vita a un incontro musicale che sprigiona girl power. Anche la title-track Wanted si arricchisce della collaborazione con Jack Out, dando vita a una dichiarazione d’amore audace e ribelle. Il brano si trasforma in un inno alla libertà e alla passione vissuta senza limiti, come due fuorilegge in fuga dal mondo, e incarna perfettamente l’anima del disco.

“Questo disco è il nostro modo di urlare al mondo chi siamo davvero: forti, fragili, ribelli, ma sempre autentiche. Ogni canzone è un pezzo della nostra storia, un mix di emozioni viscerali e riflessioni sulla vita. Vogliamo che chi lo ascolta si senta libero di essere se stesso, di vivere e amare senza paura, proprio come facciamo noi”, dice la band.

Sono disponibili i biglietti del Tour Senza Permesso, durante il quale le Bambole di Pezza presenteranno dal vivo il nuovo album e porteranno tutta la loro energia rock in cinque imperdibili appuntamenti per tutto il mese di marzo, fino alla conclusione del club tour ai Magazzini Generali di Milano, città natale della band, con la data-evento del 3 aprile.

Le date del Tour Senza Permesso:

07.03.2025 Torino – CAP 10100

13.03.2025 Bologna – Locomotiv

14.03.2025 Treviso – New Age

27.03.2025 Roma – Largo Venue

03.04.2025 Milano – Magazzini Generali

