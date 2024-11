E’ andata in scena al Palazzo dello Sport la prima delle due date romane sold out del World Tour Winter 2024 di Laura Pausini. L’artista è stata raggiunta a sorpresa sul palco da Aiello e insieme hanno duettato sulle note dell’inedito “All’amore nostro”, eseguito per la prima volta dal vivo a due voci. Il brano, scritto per Laura dallo stesso Aiello, è contenuto nella tracklist digitale dell’album Anime Parallele, che nella sua versione spagnola ha ricevuto una nomination ai Latin Grammy 2024 come Mejor Album Vocal Pop Tradicional.

