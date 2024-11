Il post del cantante romagnolo sui social: "Non è facile scrivere queste righe". Ma la voce non c'entra

“Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi”. Così il cantautore Samuele Bersani annuncia attraverso i suoi canali social lo stop del tour nei teatri previsto a novembre.

“Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco – ha aggiunto l’artista – niente che abbia a che vedere con la mia voce“. “Con dispiacere questo accade a un passo dall’inizio di un tour che anch’io, come molti di voi, stavo aspettando con tanto entusiasmo. Dover rinviare di qualche mese i nostri appuntamenti (nella prossima pagina troverete la completa riprogrammazione del calendario) scava ancora più forte nella mia amarezza – scive ancora Bersani rivolto ai suoi fan – ma al momento purtroppo non c’è alternativa a questa decisione. Tornerò presto. E lo dico con tutto l’affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre. Vi voglio bene”.

