Dopo due anni e mezzo di attesa ha finalmente un titolo, una tracklist e una data di uscita il nuovo album di Cesare Cremonini. “ALASKA BABY”, ottavo album in studio della carriera solista di Cesare e dodicesimo della sua venticinquennale carriera, uscirà infatti il 29 Novembre 2024 ed è disponibile da ora per il pre-ordine in versione digitale e nel formato vinile.

Dodici brani, tutti autobiografici, di cui Cremonini è anche produttore artistico insieme ad Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia, in cui l’artista si muove libero come mai prima d’ora “per provare ancora una volta ad andare oltre i propri confini”.

Svelata anche la copertina dell’album dove, su uno sfondo bianco e minimale come la neve dell’Alaska, due sfere colorate si uniscono a formare un simbolo ispirato alla “Tomba Brion” dell’architetto e designer Carlo Scarpa, visualizzazione dell’incontro e dell’unione dei due opposti in un’unica anima. Le due sfere si fondono e i loro colori richiamano quelli delle aurore boreali, scelte come riferimento visivo da Cesare per donare al progetto un’identità che lo legasse fortemente al suo vissuto. È infatti durante un lungo viaggio tra l’America e l’Alaska che è nato un album definito da Cesare “vitale come un disco d’esordio”.

Il pre-order del disco è disponibile già da ora qui: cesarecremonini.bio.to/alaskababy

“ALASKA BABY” è stato anticipato dal primo singolo “Ora che non ho più te” che, a sei settimane dalla sua uscita ha già fatto registrare oltre 20 milioni di stream totali. Da tre settimane è alla prima posizione della classifica radio (EarOne), oltre ad essere risultato il brano più suonato del mese di ottobre. Attualmente si trova nella top3 nella classifica dei singoli più venduti (FIMI/GFK) per la seconda settimana consecutiva, è il brano più ricercato sulla piattaforma Shazam, staziona nella top10 della classifica singoli di Spotify Italia dalla sua uscita, top5 su Apple Music Italia, mentre il videoclip è tra i 10 video più visti su YouTube.

