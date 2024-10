Per promuovere l'album, il cantante incontrerà i suoi fan in tre eventi speciali a Roma, Firenze e Milano

Il 4 ottobre 2024 segna il ritorno di Marco Masini con il suo nuovo progetto discografico, ’10 Amori’ (Momy Records, Concerto/BMG), disponibile in vinile e CD. Prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, questo album rappresenta un traguardo significativo per l’artista fiorentino, che torna a sette anni dall’ultimo lavoro in studio.

La pubblicazione coincide inoltre con un altro momento importante della sua carriera: i suoi 60 anni, festeggiati il 18 settembre scorso. Masini, parlando a La Presse, ha descritto ’10 Amori’ come un album nato da una profonda ricerca personale, esistenziale e sociale, ma anche linguistica e collaborativa: “Ho cercato sempre di aggiornarmi, non solo tecnicamente, ma anche letterariamente e musicalmente, attraverso la musica e le idee degli altri. Ho collaborato con autori, produttori che mi hanno aiutato a scrivere cose nuove, mantenendo la mia coerenza e il mio punto di vista”. Per l’artista, questo lavoro rappresenta pienamente la sua maturità, riflettendo su come la sua visione del mondo sia cambiata nel corso degli anni.

Masini incontra i fan

Per promuovere l’album, Masini incontrerà i suoi fan in tre eventi speciali a Roma, Firenze e Milano, città a cui è particolarmente legato. Il primo incontro si terrà il giorno dell’uscita dell’album, venerdì 4 ottobre, alle 17:00 presso la Discoteca Laziale di Roma. Seguiranno altri due eventi: lunedì 7 ottobre a Firenze (Feltrinelli, Piazza della Repubblica) e giovedì 10 ottobre a Milano (Feltrinelli, Piazza Piemonte). L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti, con accesso prioritario per chi acquista il disco presso le rispettive librerie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata