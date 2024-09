Nuovo lavoro della band di Robert Smith a 16 anni dall'ultimo disco in studio

The Cure pubblicheranno il loro attesissimo nuovo album ‘Songs of a Lost World’ il 1° novembre in tutto il mondo (pre-order già attivo). Si tratta del 14° album in studio del gruppo e il primo da 16 anni a questa parte. Alcuni brani tratti dal disco sono stati cantati live per la prima volta durante il loro tour, ‘Shows of a Lost World’, comprensivo di 90 date in 33 Paesi e che ha totalizzato oltre 1 milione e 300 mila spettatori. Il primo singolo ‘Alone’ è stato il brano di apertura in ciascuno show ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali da ora. Il resto della tracklist sarà svelata nelle prossime settimane sui profili social e sul sito ufficiale della band. Sul primo singolo (che è anche l’opening track dell’album) il frontman Robert Smith ha dichiarato: “È il brano che ha sbloccato il disco; non appena abbiamo registrato quel pezzo ho capito che doveva essere la canzone d’apertura e ho sentito che l’intero disco veniva messo a fuoco”.

Formatisi come band nel 1978, i Cure hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo e sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019. Alfieri della new wave e del dark , sono considerati fra le band inglesi più influenti di sempre. ‘Songs of a Lost World’ è stato scritto e arrangiato da Robert Smith, prodotto e mixato da Robert Smith & Paul Corkett.

