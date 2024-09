Il musicista lo ha annunciato sul suo profilo X, ma ha rassicurato i fan: dopo quasi un anno di terapie, la prognosi è positiva

Roger O’Donnell, il tastierista dei The Cure, ha rivelato di essere stato colpito da un linfoma, un tumore del sistema linfatico, in una forma “rara e aggressiva”, ma ha anche rassicurato i fan: dopo quasi un anno di terapie, la prognosi è positiva. L’annuncio è stato fatto dal musicista sul suo profilo X in occasione dell’inizio del ‘Blood Cancer Awareness Month’, una serie di iniziative nel mese di settembre per sensibilizzare sulle neoplasie del sangue. “Settembre è il mese della sensibilizzazione sul cancro del sangue, quindi è una buona opportunità per parlare di queste malattie. A settembre dell’anno scorso mi è stato diagnosticato un linfoma molto raro e aggressivo. Avevo ignorato i sintomi per alcuni mesi, ma alla fine sono andato a farmi controllare e dopo l’intervento chirurgico, il risultato della biopsia è stato devastante. Ora ho completato 11 mesi di trattamento sotto la cura di alcuni dei migliori specialisti del mondo, con secondi pareri e consigli dai team che avevano sviluppato i farmaci che mi stavano somministrando. Ho avuto il beneficio di un’immunoterapia all’ultimo grido e di alcuni farmaci che sono stati usati per la prima volta 100 anni fa. L’ultima fase del trattamento è stata la radioterapia, che è stata anche una delle prime terapie sviluppate contro il cancro. Sto bene e la prognosi è sorprendente. Il cancro può essere sconfitto, ma se viene diagnosticato abbastanza presto, le probabilità sono molto migliori, quindi tutto quello che ho da dire è andate a fare i test, se avete anche solo il minimo dubbio di avere sintomi, andate a farvi controllare”, ha scritto nel suo profilo X.

September is Blood Cancer Awareness Month so it’s a good opportunity to have a dialogue about these diseases. In September last year I was diagnosed with a very rare and aggressive form of lymphoma. I had ignored the symptoms for a few months but finally went… pic.twitter.com/8Xftcd5nPL

— Roger O’Donnell (@RogerODonnellX) September 1, 2024