Ornella Vanoni compie 90 anni. La cantante, che ha appena pubblicato un nuovo singolo, il suo brano cult “Ti voglio” cantato assieme ad Elodie e Ditonellapiaga, ha festeggiato pubblicando un video sul suo profilo Instagram per ringraziare i propri fan. “Oggi compio 90 anni. Pensate che sono triste e invece no, mi sento come ieri. Voglio ringraziare tutti, abbracciare tutti. Tutti quelli che mi hanno seguito e mi hanno amata. Adesso è uscito un nuovo disco, spero che vi piaccia. Vi ringrazio col cuore perché è col cuore che mi date la forza di essere come sono: buffa, trite, drammatica. Vado su, vado giù. Vi do un bacio immenso con tutto il mio cuore”, dice l’artista.

Mazzi: “Buon compleanno Ornella Vanoni, domani festeggeremo Gino Paoli”

“Buon compleanno a Ornella Vanoni, artista simbolo della musica e della cultura italiana. Con la sua voce, il suo carisma e un sano senso dell’ironia accompagna da sempre le nostre vite. A te, Ornella, un grandissimo affettuoso abbraccio. Domani festeggeremo un altro mito, Gino Paoli. Aspetterò pazientemente la mezzanotte per rendergli onore. La sua poetica, unita ad una straordinaria ed emozionante originalità compositiva, ha inciso profondamente sulla formazione culturale di più generazioni e sulla mia personale”. Così il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi.

