La cantate ospite di Amadeus durante la prima puntata dello show in onda sul Nove

Durante la registrazione del “Suzuki Music Party”, lo show musicale prodotto da Banijay Italia in collaborazione con FriendsTV, che andrà in onda in prima serata domenica 22 settembre sul Nove, alla domanda di Amadeus “ma come ti è venuto in mente di fare un album nuovo? Perché? Cosa ti ha spinto?” Ornella Vanoni ha risposto fermamente con la sua ironia “Finché sono viva canto”.

