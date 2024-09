E' morto all'età di 70 anni, lo hanno fatto sapere i suoi figli TJ, Taj e Taryll

Tito Jackson, uno dei fratelli che componevano l’iconico gruppo pop dei Jackson 5, è morto all’età di 70 anni.

Tito era il terzo di nove fratelli Jackson, che includono le superstar mondiali Michael e la sorella Janet, parte di una famiglia di musicisti le cui canzoni sono amate ancora oggi. I suoi figli TJ, Taj e Taryll hanno annunciato la morte del padre domenica sera in un post su Instagram. I ‘Jackson 5’ includevano i fratelli Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e Michael. Il gruppo, inserito nella Rock & Roll Hall of Fame nel 1997, ha prodotto diversi successi al primo posto delle classifiche negli anni ’70 tra cui ‘ABC’, ‘I Want You Back’ e ‘I’ll Be There’.

