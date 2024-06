Lo riferiscono nuovi documenti giudiziari citati dal Guardian

Michael Jackson era sommerso dai debiti quando morì nel 2009. Il re del pop, stando a documenti giudiziari di cui riferisce il Guardian, doveva ai suoi creditori mezzo miliardo di dollari. Una dichiarazione in tribunale degli esecutori testamentari della star ha fornito i dettagli sulle sue difficoltà finanziarie, con parte del debito che maturava interessi a tassi elevatissimi o già in default. Michael Jackson è morto a 50 anni per una dose letale dell’anestetico Propofol messo a disposizione dal suo medico Conrad Murray, giudicato colpevole di omicidio colposo.

