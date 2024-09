Il cantanta agli Mtv Vma: "Lavoreremo su nuovo materiale con la band"

Lo aveva anticipato con dei teaser sul suo profilo Instagram. Damiano dei Maneskin pubblicherà un lavoro solista il 27 settembre. La conferma è arrivata dallo stesso cantante della band romana, a margine degli Mtv Video Music Awards 2024 a New York mercoledì sera. “Ho lavorato per molto tempo a un nuovo progetto e il 27 settembre sarà la data di uscita, quindi mi piacerebbe che tutti stessero collegati”. “Mi sento più in modalità ‘solista’ o ‘band’? E’ un discorso lungo, ci saranno molte cose nuove, vedrete”, afferma il cantante che rassicura sul futuro dei Maneskin: “La band sta bene, lavoreremo su nuovo materiale, non cambierà nulla”.

