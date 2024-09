Il chitarrista dei Pink Floyd ha cantato e suonato 'Wish You Were Here'

David Gilmour ha sorpreso i clienti di un piccolo pub di Hove, cittadina dell’East Sussex in Inghilterra, presentandosi a sorpresa sul palco dove si stava esibendo sua figlia Romany. Quando raggiunge il palco, la figlia è colta di sorpresa. Il leggendario chitarrista dei Pink Floyd imbraccia la chitarra e insieme alla figlia duetta il celebre brano ‘Wish you were here’, traccia dell’album omonimo pubblicato nel 1975 dalla band britannica. “Quanto m’è piaciuto imbucarmi al concerto di Romany al Neptune di Hove questa sera dopo aver finito le prove del tour”, ha scritto poi sui social.

