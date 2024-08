Dai Pink Floyd ai Guns 'N Roses passando per i Black Sabbath e police: tutte le band che si sono sciolte per poi tornare assieme

La storia della musica è ricca di storie di gruppi che a un certo punto della carriera si separano e successivamente decidono di riunirsi per tornare in studio o sul palco, magari per occasioni particolari o ricorrenze. L’ultima è quella degli Oasis ma di certo una delle reunion più celebri è quella dei Led Zeppellin. Formatasi nel 1968, la band britannica si è sciolta nel 1980, dopo la morte del batterista John Bonham. I componenti del gruppo hanno intrapreso strade soliste per poi riunirsi in cinque occasioni: la prima volta nel 1985 in occasione del leggendario Live Aid, l’ultima nel 2007, per un concerto alla O2 Arena di Londra.

Dai Pink Floyd ai Guns N’ Roses

Nel 2005, invece, è toccato ai Pink Floyd, nati a Londra nel 1965, riunirsi nella loro formazione storica, compreso il ‘ribelle’ Roger Waters, per il Live 8. C’è il momento reunion anche nella lunghissima storia di un’altra delle band che ha fatto la storia, gli Eagles. Il gruppo, formatosi a Los Angeles nel 1971, ha vissuto una lunga pausa, dal 1980 al 1994, per poi sciogliersi nel marzo 2016 dopo la morte di Glenn Frey avvenuta due mesi prima. L’anno successivo, gli Eagles hanno deciso di riunirsi per una serie di concerti. Decisamente travagliato il percorso di un altro nome iconico, i The Who. Originaria di Londra, dove i componenti hanno mosso i primi passi ad inizio anni ’60, negli anni la band si è riunita in più occasioni e tutt’ora risulta in attività.

Si è conclusa invece nel 2017 la lunghissima avventura dei Black Sabbath: la band heavy metal di Ozzy Osbourne, nata a Birmingham nel 1968, si è sciolta nel 2006, per poi riunirsi nel 2011. Una storia caratterizzata da più separazioni e reunion è quella di Simon & Garfunkel: il primo addio è datato 1965. Negli anni successivi il duo ha tenuto dei concerti. E’ rimasto nella storia lo straordinario live che i due hanno tenuto a Central Park nel 1981, davanti a 400mila persone.

Si ritorna a Londra con i Police, ‘nati’ nel 1977. La fine arriva con la band all’apice del successo, nel 1984. Una separazione in verità mai ufficializzata. I componenti hanno intrapreso strade soliste e Sting è riuscito a replicare i trionfi avuti con la band. Nel 2007 i Police riuniti aprirono la serata di premiazione dei Grammy Awards. L’anno dopo tennero l’ultimo concerto al Madison Square Garden di New York.

Dominatori incontrastati della scena rock tra gli anni ’80 e ’90, i Guns N’ Roses si sono sciolti nel 1994 per poi tornare in scena nel 2016. Una reunion segnata da una serie di live di grande successo. Anche i Pixies, nati a metà anni ’80, si sono separati ad inizio ’90. Otto anni dopo, i componenti si sono riuniti per una serie di live sold out.

Nel pop è toccato a Spice Girls e Take That

Passando al mondo pop, ha certamente fatto rumore la reunion delle Spice Girl, gruppo simbolo degli anni ’90. Nel 2000 la band, già priva di Geri Halliweel, si è sciolta nel 2000. La formazione è poi tornata al completo per il Greatest Hits del 2007 e per l’esibizione alla cerimonia delle Olimpiadi di Londra del 2012. Un percorso simile a quella che può essere considerata la controparte maschile delle Spice, i Take That. Formatisi nel 1990 a Manchester, il complesso, rimasto senza Robbie Williams avviato sulla strada solita, si è sciolto nel 1996 per poi tornare sul palco nel 2005. Restando all’Europa, nel 2018 sono ritornati in attività gli Abba: il celebre gruppo pop svedese aveva chiuso nel 1982.

In Italia dai Pooh ai Liftiba fino ai Decibel

Anche l’Italia ha avuto le sue celebri ‘reunion’. Da ricordare senza dubbio quella di una delle band più longeve del nostro Paese, i Pooh. Dopo aver detto una prima volta ‘stop’ a fine dicembre 2016, il gruppo originario di Bologna, che nel frattempo ha riaccolto Riccardo Fogli, è tornato in attività. Nel mondo rock, ha fatto scalpore all’epoca il momento in cui Piero Pelù e Ghigo Renzulli, il duo anima dei Litfiba, hanno annunciato la separazione nel 1999. Per la reunion i fan hanno dovuto aspettare dieci anni. Nel 2022, la band ha salutato il pubblico con un ultimo concerto ad Assago. Nel 2018 si sono invece riuniti J-Ax e Dj Jad, ovvero gli Articolo 31. Il duo hip hop si era formato nel 1990 conoscendo un grandissimo successo e nel 2007 i percorsi dei componenti si erano separati. Per la loro reunion i Decibel, storico gruppo punk-new wave, ci hanno messo ben 38 anni: Enrico Ruggeri aveva lasciato nel 1980 intraprendendo una felice carriera solista. “È stata molto piacevole, credo di avere il record mondiale a così tanti anni di distanza”, ha commentato a LaPresse il cantautore milanese. In tempi recenti i Club Dogo, ufficialmente sciolti nel 2015, sono ritornati a infiammare il pubblico, mentre la reunion sicuramente più sorprendente è stata quella che ha visto tornare insieme sul palco la storica band dei CCCP-Fedeli alla linea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata