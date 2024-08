Il cantante dopo la decisione del sindaco di Nichelino: "Ha idee lontane da valori della democrazia"

Povia si sfoga su Facebook dopo la decisione di Giampiero Tolardo, sindaco di Nichelino, che ha deciso di annullare il concerto del cantante nel comune del torinese pervisto il 20 settembre in occasione della festa patronale di San Matteo. Per il primo cittadino il cantante ha “idee inacCettabili, lontane dai valori della democrazia“. E sui social il cantante milanese si è sfogato con un video. “Vi parlo del concerto annullato numero 40. Il contratto era già firmato con il patrocinio del comune. Lo dico senza polemica. Ho fatto quasi un centinaio di concerti quest’estate in comuni di destra e sinistra. Fa male vedersi annullare un concerto per i soliti motivi ideologici”, dice il vincitore del Festival di Sanremo 2006. “Tanti si riempiono la bocca con la parola inclusione poi tendono ad escludere chi ha un pensiero un pochettino diverso dal loro ma la democrazia è bella proprio per questo. Ormai mi hanno messo questa etichetta di quello di destra ma io rispondo sempre che tra destra e sinistra io sono del centro storico”, è il ragionamento di Povia.

