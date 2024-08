Il primo cittadino: "Non è problema politico, ma di rispetto per i diritti civili"

È polemica per la decisione del sindaco di Nichelino, comune alle porte di Torino, di cancellare un concerto del cantautore Povia. È stato lo stesso artista a rivelarlo con un lungo videomessaggio sui suoi profili social. “Concerto annullato numero 40”, ha esordito Povia spiegando che “c’era tanto di contratto firmato con il patrocinio del Comune, ma qualcuno in Giunta ha messo un veto. Sto soffrendo, ma non voglio soffrire in silenzio, quindi ho scelto di condividere. Fa male. Anche perché non ho fatto nulla di male, sono una persona normale e per bene”. “Ho fatto più di 100 concerti in località con sindaci di tutti i colori politici, di destra e di sinistra, e non ci sono mai stati problemi. Purtroppo, al termine di questa splendida estate, c’è stata la ciliegina marcina”, ha dichiarato ancora Povia in un video postato mentre si sta recando in Sicilia per un concerto. “Io ho le mie idee, ma se parli di certe cose ti si chiudono le porte. E questa è stata la conferma. In tanti si riempiono la bocca di libertà e democrazia, soprattutto quelli che parlano di inclusione e poi tendono ad escludere chi la pensa in maniera diversa. Mi hanno attaccato l’etichetta di cantante ‘di destra’ ma, come dico sempre, io sono ‘del centro storico’ perché cerco sempre di avere buonsenso”. Sulla cancellazione è intervenuto il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. “Povia doveva essere parte della giuria e suonare tre canzoni. Non è un problema di appartenenza politica ma di posizioni che ha rispetto ai diritti civili. Più volte ha manifestato posizioni no vax, omofobe e contro l’aborto – ha spiegato a La Stampa – quanto di più lontano dai valori della democrazia che la nostra comunità incarna. Ho chiesto di rescindere immediatamente il contratto”.

