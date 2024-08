Diventata famosa con il Festival di Sanremo 1993, da anni lotta contro la nevrosi ossessiva depressiva

Prima l’esibizione alla festa patronale di Marianopoli, in Sicilia, poi l’appello sui social. La cantautrice Gerardina Trovato è riapparsa dopo anni di silenzio, con il viso segnato e la voce roca. Nata nel 1967 a Catania, aveva raggiunto il successo negli Anni ’90 per poi scomparire lentamente dalla scena musicale italiana. “Ho sempre pensato che quello che conta è la gente e noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza“, ha detto la 57enne in un video pubblicato sul suo profilo TikTok.

L’artista di recente ha cantato sul palco di Marianopoli, vicino a Caltanissetta, portando il brano ‘Ma Non Ho Più La Mia Città’, la sua canzone più famosa e con cui è arrivata al secondo posto della sezione ‘Novità’ del Festival di Sanremo 1993, dietro a Laura Pausini. Dopo quella ribalta è uscito il suo primo album, con l’etichetta Sugar di Caterina Caselli, che ha ottenuto un grande successo con ben due dischi di platino. Negli anni, tra alti e bassi, ha realizzato tre album in studio, un EP e tre raccolte, ha preso parte ad altre due edizioni del Festival e ha collaborato con artisti come Andrea Bocelli e Renato Zero.

Nel 2016 in un’intervista ha rivelato di aver lasciato le scene per una grave nevrosi ossessiva depressiva e a causa delle varie difficoltà a lavorare nell’ambiente musicale. Negli anni successivi ha raccontato di vivere in ristrettezze economiche, di essere stata abbandonata dal suo management e di aver rotto i rapporti con la madre, Agata Russo, scomparsa nel 2020.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata