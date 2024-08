Lo scatto di Iain Macmillan l'8 agosto del 1969 è entrato nella storia dei Fab Four

Sono passati 55 anni dall’8 agosto del 1969 quando il fotografo Iain Macmillan scattò con la sua Hasselblad, su una scala in mezzo alla strada, la foto dei Beatles usata poi per la copertina dell’album “Abbey Road” e diventata senza dubbio una delle più iconiche della storia dei Fab Four e della musica in generale.

Riunito negli Abbey Road Studios della Emi Record, il quartetto di Liverpool era impegnato nella registrazione dell’album che sarebbe uscito poi a settembre quando Paul McCartney ebbe l’idea di intitolare il disco come la strada spiegando agli altri cosa aveva in mente per la copertina. Il resto è diventato storia.

Lo scatto, scelto tra sei diverse foto dallo stesso McCartney, vede John Lennon in testa alla fila, in completo bianco e scarpe da ginnastica, seguito da un elegantissimo Ringo Star in abito scuro, dietro di lui Paul McCartney, in completo blu e piedi scalzi (dettaglio questo che contribuì ad alimentare le leggende sulla sua morte), infine, a chiudere la fila, George Harrison, vestito totalmente in jeans.

