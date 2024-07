L'artista neozelandese si esibirà assieme ai The Gentlemen Barbers e Lorraine O'Reill

Russell Crowe arriva a La Spezia insieme ai The Gentlemen Barbers e Lorraine O’Reill. L’attore e la sua band concluderanno martedì, in Piazza Europa, la 56ª edizione del Festival Internazionale del Jazz di La Spezia, la più importante rassegna jazz della Liguria nonché il più antico festival musicale italiano dedicato al genere. Con questa configurazione, Crowe porterà sul palco il suo tour ‘Indoor Garden Party’.

L’attore neozelandese, premio Oscar nel 2001 come Miglior Attore Protagonista per ‘Il gladiatore’, ha lavorato con i The Gentlemen Barbers negli ultimi quattro anni, una band con cui ha legami di amicizia e collaborazione musicale che risalgono a 30 anni fa. Il gruppo include membri come Dave Kelly (batteria), Stewart Kirwan (tromba), Stu Hunter (pianoforte), Chris Kamzelas (chitarra) e James Hazelwood (basso). Lorraine O’Reilly, cantante famosa per la sua voce potente, si è unita a loro dal 2017 e ha partecipato a vari spettacoli in Europa. Il loro tour include performance in pub, club e teatri, con un repertorio che spazia tra R&B, Gospel e Country.

