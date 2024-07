Il cantautore posta un video sul caso Schiatti: "Non ho fatto nulla di pericoloso"

(LaPresse) Dopo aver annunciato una denuncia a Selvaggia Lucarelli per il caso Schiatti, Morgan affida a un lungo video postato su Instagram la sua versione. “Non ho mai commesso nulla di pericoloso nei confronti di questa persona che sta facendo tutto questo per farsi pubblicità. E’ in cerca di successo. Io sono una vittima, state costruendo il mostro”, è l’affondo del cantautore monzese nei confronti della cantante e sua ex, Angelica, dopo l’articolo della giornalista del Fatto Quotidiano sulle accuse di stalking per il musicista, a processo a Lecco per le presunte molestie a Schiatti che lo denunciò nel 2020. “Lei vuole farsi vedere, farsi notare, stando insieme puntualmente a cantanti, ma guarda che strano”, aggiunge Morgan. “Io sono stato infatuato, quando ci si innamora non si vede niente. Io ero convinto mi volesse bene ma stava mentendo, stavo per lasciare la madre di mia figlia che era incinta. Lei era fidanzata nel frattempo, erano tutte balle. Sono stato raggirato. La nostra Costituzione prevede l’innocenza finchè non si è condannati. I processi si lasciano fare ai giudici. I giudici non sono stupidi,le cose le studiano bene”, afferma ancora l’ex Bluvertigo.

