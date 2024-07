L'annuncio dell'ex Bluvertigo con un post su Instagram. Schiatti: "La foto è della via di casa mia. Ho paura"

Morgan va al contrattacco nei confronti di Selvaggia Lucarelli dopo l’articolo della giornalista del Fatto Quotidiano sulle accuse di stalking per il musicista, a processo a Lecco per le presunte molestie alla sua ex e cantante Angelica Schiatti, che lo denunciò nel 2020. L’ex Bluvertigo in un post su Instagram annuncia una denuncia a Lucarelli. “Ho denunciato Selvaggia Lucarelli per aver costruito violenza di massa contro l’essere umano che sono io. Io non sono incriminato di revengeporn ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo. Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho. Risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all’odio. Buona giornata”, scrive Morgan, che aveva già commentato sui social la vicenda con un altro post. “Gli angeli stiano con me, i mostri stiano con loro”, le sue parole.

Poco dopo, sempre su Instagram, Schiatti con uno screenshot del post di Morgan fa notare: “Questa nella foto è la via di casa mia. A 200 metri da casa mia. Dove ovviamente non posso tornare perchè ho paura”.

