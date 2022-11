L'album più venduto di sempre è stato pubblicato il 30 novembre 1982. E' rimasto nella classifica di Billboard per 500 settimane e ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo

‘Thriller’ compie 40 anni, uno degli album di più grande successo della storia della musica targato Michael Jackson, nonché il più venduto di sempre. Pubblicato il 30 novembre del 1982, il disco del re del pop è considerato rivoluzionario, capace di infrangere le barriere musicali e di cambiare le frontiere della musica e dei video. Per creare un album perfetto Micheal Jakcson si affidò al produttore Quincy Jones, che già aveva prodotto il precedente ‘Off the Wall’. ‘Thriller’ andò in testa alla classifica americana e vi rimase per 37 settimane non consecutive. Ne furono estratti sette singoli, fra cui ‘Billie Jean’, ‘Beat it’, ‘The Girl is mine’ e la title track ‘Thriller’.

L’opera del cantante pop ha battuto il record di otto Grammy vinti, è stata per 500 settimane nella classifica di Billboard e ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo dalla sua uscita. Durante la sua 112esima settimana nella classifica degli album di Billboard, è diventato il primo titolo in assoluto a essere certificato RIAA 20X multi-Platinum (30 ottobre 1984) ed è diventato il primo a essere certificato più di RIAA 30X multi-Platinum nel 2015. L’album è arrivato al numero 1 in tutti i paesi del mondo, inclusi Regno Unito, Francia, Italia, Australia, Danimarca, Belgio, Sud Africa, Spagna, Irlanda, Nuova Zelanda, Canada, Sud Africa.

Il brano ‘Thriller’ è passato alla storia anche per il suo video, diretto da John Landis, che ottenne un successo incredibile e vinse un Grammy. Con trama e budget stratosferici, è costato oltre 500mila dollari e nel 2018 ha ricevuto un’ulteriore consacrazione venendo eletto come miglior videocplip degli ultimi 50 anni.

