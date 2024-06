Tappe a Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma

Vasco Rossi non si ferma dopo il solito bagno di folla a Milano con sette tappe da tutto esaurito (l’ultima giovedì 20 giugno). Circa 400 mila i fan che si sono assicurati un biglietto per assistere il rocker di Zocca a San Siro e ora lo spettacolo si sposta a Bari dove sono attesi altri 200 mila spettatori per i concerti del 25, 26, 29 e 30 giugno. E mentre il tour del 2024 è ancora nel vivo, Live Nation ha già annunciato i 12 appuntamenti del Vasco Live 2025. Protagoniste, Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma.

Si comincia nel capoluogo piemontese: 31 maggio e 1 giugno allo stadio Olimpico. Poi si passa a Firenze: 5 e 6 giugno alla Visarno Arena. L’11 e il 12 giugno Vasco sarà a Bologna, allo stadio Dall’Ara. Poi a Napoli il 21 e 22 giugno al Diego Armando Maradona. A Messina il 21 e 22 giugno lo show sarà allo stadio San Filippo mentre il 27 e 28 sarà lo stadio Olimpico di Roma a ospitare il Komandante

