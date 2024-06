Oltre due ore di concerto per la band americana

Dopo l’imponente live d’inaugurazione dei Metallica del 27 maggio e allo show di Lana Del Rey del 4 giugno, il terzo appuntamento degli I-days domenica 16 giugno ha visto i Green Day salire sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Per vedere la band californiana sono accorsi 78.500 fan, il loro migliore risultato di questo tour in Europa. Oltre due ore di concerto e una scaletta da 36 pezzi per celebrare l’anniversario dell’uscita dei loro due album di maggior successo, “Dookie” (30 anni) e “American Idiot” (20 anni) e presentare al pubblico i brani del nuovo album “Saviors”. Prima di loro sul palco i Nothing but Thieves, la band leader della nuova scena inglese.

