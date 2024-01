La band punk-rock californiana presenta il nuovo lavoro già acclamato dalla critica

Tornano i Green Day e appaiono in grande forma. Il trio punk-rock californiano pubblica venerdì il nuovo album ‘Saviors’, il 14esimo lavoro in studio del gruppo guidato da Billie Joe Armstrong, che ha già raccolto il plauso della critica Usa. In contemporanea esce il video del nuovo brano ‘Bobby Sox’. “E’ uno dei miei brani preferiti dell’album”, dice il frontman che spiega:”È la canzone degli anni Novanta che non abbiamo mai scritto. All’inizio l’avevo scritta per mia moglie, ma quando si è concretizzata ho voluto cambiare e ho aggiunto ‘Vuoi essere il mio ragazzo?’ oltre a “Vuoi essere la mia ragazza”. Così la canzone è diventata una specie di inno universale”.

I Green Day per lanciare ‘Saviors’ giovedì hanno suonato a sorpresa un set nella metropolitana di New York con Jimmy Fallon, per il programma del popolare conduttore tv, prima di esibirsi in serata in uno showcase all’Irving Plaza, storica venue per concerti a Union Square a Manhattan. ‘Saviors’ contiene i brani già pubblicati ‘One Eyed Bastard’, ‘Dilemma’, ‘Look Ma, No Brains!’ e ‘The American Dream Is Killing Me’.

Il tour negli stadi ‘The Saviors Tour’ prenderà il via in Europa a maggio prima di approdare in Nord America a luglio. Il 16 giugno la band sarà a Milano agli I Days (Ippodromo La Maura) per un unico show italiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata