A novembre il tour europeo: nuove date a Milano e Firenze

Da venerdì 7 giugno in radio e su Youtube torna Gianna Nannini con il suo nuovo singolo ‘Filo spinato’, estratto dall’album ‘Sei nell’anima’ uscito a marzo 2024 in digitale e in formato fisico per Columbia Records/Sony Music Italy, che ha debuttato sul podio della classifica FIMI/GfK conquistando il primo posto dei vinili più venduti della settimana d’uscita.

“Filo spinato” il nuovo singolo struggente della cantautrice

Un’attrazione pericolosa muove e alimenta questo brano struggente. A cavallo tra modern jazz e pop raffinato, si snoda e riannoda una storia ossessiva e tormentata. Addii e ritorni, scelte sbagliate e parole non dette: da un lato l’amore carnale, dall’altro i tradimenti e le pugnalate alle spalle. La consapevolezza di non riuscire a evitarsi traccia una linea parallela alla coscienza di non avere futuro insieme: “Siamo legati dal filo sbagliato, dal filo spinato”.

Gianna Nannini tornerà live con Sei nell’anima tour – European Leg

Dopo il grande successo di ‘Sei nell’Anima’ – il film tratto dalla sua storia – Gianna Nannini tornerà live e lo farà in grande con la tournée europea Sei nell’anima tour – European Leg. Distribuito da Friends & Partners e co-prodotto con 3Monkeys, il tour restituirà l’icona del rock al suo pubblico attraverso imperdibili appuntamenti live in partenza il 22 novembre da Jesolo, per proseguire a Ginevra, Zurigo, Monaco, Hannover, Francoforte, Berlino, Essen, Ludwigsburg, Ravensburg, Nuremberg, Kassel, Firenze, Torino, Milano, Eboli e Roma. Sold out la data di Milano del 17 dicembre, che raddoppia con un nuovo show il 12 dicembre, mentre triplica Firenze il 13, 14 (già sold out) e il 18 dicembre.

