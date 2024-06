I tre artisti si sono esibiti davanti a migliaia di persone

Con un pubblico di migliaia di persone e una formazione leggendaria di artisti, il grande concerto di apertura della Michigan Central Station ha illuminato il centro di Detroit. A esibirsi star del calibro di Eminem, Diana Ross e Jack White. “Live From Detroit: The Concert at Michigan Central”, ha celebrato la rinnovata stazione ferroviaria della città, a poche ore dall’apertura al pubblico. Ford ha acquistato la stazione centrale del Michigan nel 2018 e ha completamente restaurato la struttura di 18 piani che per lungo tempo ha simboleggiato il declino della città.

