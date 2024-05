Il brano è accompagnato da un videoclip con Dr Dre, 50 Cent e Snoop e anticipa il nuovo album 'The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)'

Eminem torna in grande stile con il nuovo singolo (e videoclip) ‘Houdini’, primo estratto dal suo 12esimo album in studio, ‘The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)’, in uscita quest’anno. Il brano prende il nome da Harry Houdini, un famoso mago originario di Detroit (proprio come il rapper) noto per le sue abilità nel creare illusioni e nel compiere evoluzioni apparentemente impossibili.

Con il ritorno del collaboratore di lunga data Jeff Bass dei Bass Brothers, Eminem rivisita il suo suono iconico dei primi anni 2000 (si cita il leggendario slogan “Guess Who’s Back?”) e il videoclip diretto da Rich Lee è un omaggio al successo del 2002 ‘Without Me’. La clip, che sembra un cinecomic, contiene infatti un cameo di 50 Cent, Dr. Dre, Snoop Dogg, Pete Davidson, Mr. Porter, Royce Da 5’9, The Alchemist il comico Shane Gillis e compare perfino il manager dell’artista Paul Rosenberg. Sempre nella stralunata clip, l’ex Slim Shady si cimenta nella breakdance e si tinge i capelli di biondo, proprio come agli esordi. Il singolo ‘Houdini’ contiene una divertente citazione della celebre hit della Steve Miller Band ‘Abracadabra’ del 1982. Il testo è graffiante e tagliente come sempre.

