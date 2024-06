L'inizio era previsto per il 26 giugno a Orlando. La popstar: "Sono addolorata e devastata, mi farò perdonare"

Jennifer Lopez ha cancellato il suo tour nordamericano del 2024. Lo hanno confermato i rappresentanti di Live Nation ad AP. “Jennifer vuole prendersi del tempo libero per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici intimi”, si legge in un comunicato. Il tour sarebbe stato il suo primo in cinque anni, a sostegno del suo primo album solista negli ultimi dieci anni, ‘This Is Me… Now’ e il film associato. L’inizio del tour era previsto per il 26 giugno a Orlando, in Florida, per concludersi a Houston il 31 agosto.

“Sono completamente addolorata e devastata all’idea di deludervi. Per favore, sappiate che non lo farei se non lo sentissi assolutamente necessario”, ha commentato JLo. “Prometto che mi farò perdonare e saremo di nuovo tutti insieme”.

