Il popolo carioca ha preso d'assalto la famosa spiaggia di Rio de Janeiro

Le prove generali del concerto gratuito di Madonna in programma sabato sera a Copacabana per la tappa finale del Celebration Tour sono diventate quasi un vero e proprio show, in attesa dello spettacolo al quale sono attesi un milione di spettatori. Il popolo carioca ha preso d’assalto la famosa spiaggia di Rio de Janeiro e la popstar americana ha cantato alcuni brani classici come ‘La Isla Bonita’ ‘Live to tell’ e ‘Hung Up’, sperimentando le coreografie con i ballerini, con tanto di scene hot, mandando in visibilio i fan. Ovviamente i presenti hanno ripreso l’esibizione con i telefonini e le immagini sono rimbalzate sui social.

