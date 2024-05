Continua il botta e risposta tra la produttrice e il cantante: "Reputo che libertà e auto-determinazione siano sacre"

Continua il botta e risposta tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro dopo le accuse di irriconoscenza da parte della manager verso il cantante in un’intervista con Francesca Fagnani a Belve e la risposta di Ferro su Instagram (“Ho sempre dimostrato gratitudine”). Oggi Maionchi risponde in particolare a un articolo, condiviso dal cantautore sul suo profilo, secondo cui lei, dopo il primo album di Ferro (‘Rosso Relativo’) gli avrebbe detto che per avere una carriera avrebbe dovuto dimagrire e non fare coming out. “Qualcuno ha odiosamente avanzato l’ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso: sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me che fra l’altro, reputo che la libertà e l’auto-determinazione siano sacre“, ha scritto Maionchi in una storia Instagram, aggiungendo “In bocca al lupo per i tuoi progetti e per la serenità che ti auguro di trovare: stai stretto alla famiglia perché è solo quello che conta davvero”. Poi ha anche spiegato i motivi per cui ha accusato Ferro di non esserle stato grato: “Ho risposto ad una domanda dando la priorità alla mia di emotività senza argomentare ulteriormente: la riconoscenza umana, quella che fa proseguire i rapporti al di là della professione, è stata l’assenza che mi è più spiaciuta, specie per me che ho mantenuto rapporti longevi con tanti artisti, quelli dalle carriere più fortunate come quelli che hanno intrapreso altri percorsi”.

“Non mi sembrava ottimale che un ragazzo di 18 anni pesasse così tanto”

Poi, in conferenza stampa presentando l’Eurovision Song Contest, Maionchi è entrata nel merito dei suoi suggerimenti sul peso al giovane Tiziano Ferro: “Non mi sembrava ottimale che un ragazzo di 18 anni pesasse così tanto, in più lo spettacolo ha delle sue esigenze. Penso di avergli dato dei consigli buoni e in buona fede. Comunque le canzoni sono quelle che contano e lui aveva buone canzoni”, ha affermato.

