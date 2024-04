Nel video l'omaggio, tra gli altri, di Paola Cortellesi e Giuliano Sangiorgi

(LaPresse) In occasione dei 70 anni di Fiorella Mannoia, la Fondazione Una Nessuna Centomila, di cui l’artista è Presidente Onoraria, ha voluto celebrare con un gesto speciale: un video ricco di affetto e stima è stato postato per augurare un caloroso buon compleanno alla cantante, figura iconica nel panorama musicale italiano e da sempre al fianco delle donne. Nel video, un’ampia schiera di amici e colleghi si sono uniti per rendere omaggio alla cantante. Nomi noti dello spettacolo come Paola Cortellesi, Vinicio Marchioni, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Paola Turci, Emma, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Tosca, Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo hanno partecipato con entusiasmo, testimoniando l’ammirazione e l’affetto che lega la comunità artistica a Fiorella.

