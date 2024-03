Una fonte anonima: "Tutto ciò che guadagna lo usa per pagare le perdite"

Debito multimilionario con il casinò Mgm di Las Vegas per Bruno Mars. Secondo una fonte che ha parlato con ‘NewsNation’, il cantautore e produttore discografico statunitense avrebbe accumulato 50 milioni di dollari in debiti di gioco. Nel 2016, la pop star firmò un “contratto di residenza pluriennale” con il resort Mgm Grand. Tuttavia, il recente rapporto di collaborazione tra Mars e la struttura si è inasprito a causa delle crescenti perdite. Il contratto di Mars, che doveva terminare la scorsa estate, è stato esteso anche al 2024. NewsNation riporta le dichiarazioni di una fonte anonima: “Mgm in pratica lo possiede. Tutto ciò che guadagna lo usa per pagare i debiti”.

