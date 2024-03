L'artista si racconta in esclusiva a LaPresse: "Morgan? Spero che finisca presto la causa"

“La musica è l’unica ragione per stare bene”. Messa definitivamente alle spalle la brutta esperienza sanremese del 2020 con la lite con Morgan, Bugo torna con un nuovo album in formato vinile e in digitale dal titolo ‘Per fortuna che ci sono io’ in uscita venerdì 15 marzo. Un disco rock, un manifesto e un grido di libertà. Attraverso i testi vibranti e i riff di chitarra incisivi, Bugo esplora il suo mondo senza freni né barriere, mostrando la sua autenticità senza compromessi, come solo lui sa fare. Di questo e di tanto altro Bugo ha parlato in esclusiva a LaPresse. “Il disco è stato registrato dopo l’esperienza a ‘Pechino Express’, fare musica per me è la l’unica ragione per stare bene. E’ in generale un disco esplicito nei testi e nella musica, avevo bisogno di raccontare alcune cose in un certo modo e la musica per me è molto importante”, ha esordito Bugo dopo averci accolto in jeans e maglia della tuta della ‘sua’ Juventus. Una tracklist di 13 brani, di cui due soltanto strumentali, arrivato alla fine di un periodo turbolento della vita dell’artista a causa anche di quanto accaduto sul palco dell’Ariston nel 2020.

“Morgan? Spero che finisca presto la causa. E’ stata una sofferenza, un dolore e un blocco che soltanto il tempo risolverà”, ha detto Bugo a proposito della causa per diffamazione intentata nei confronti di quello che avrebbe dovuto essere il suo compagno di avventura nel primo Sanremo di Amadeus e che invece finì con il clamoroso abbandono del palco da parte proprio del cantautore nato a Rho. ‘Per fortuna che ci sono io’ è un album molto rock, registrato da Olmo Gianni, Gabriele Cortese e Michele Marelli presso Monolith Studio di Brescia e La Casetta Recording Studio di Paderno Franciacorta, mixato da Emiliano Bassi presso Pop’s Garage Studio 2.0 di Milano. È stato registrato da Bugo (voce, chitarra elettrica, chitarra acustica, pianoforte, armonica, percussioni), Marco Montanari (chitarra elettrica, chitarra acustica, pianoforte, cori), Luca Manetti (basso, chitarra acustica e cori), Stefano Doninelli (batteria), Michele Marelli (batteria e percussioni) ed Emiliano Bassi (percussioni e hammond). “Il disco segue un discorso di luce, una voglia di non perdere entusiasmo. La mia musica tenta sempre di trovare una via di fuga positiva. Mi piace poi che anche i ragazzi, quelli più fragili, si possono ritrovare in essa”, ha raccontato Bugo per cui “il rock ha sempre avuto senso e sempre lo avrà. E’ un genere vivo e vegeto, perchè ci sarà sempre qualcuno che vuole reagire alla vita usando le chitarre. Sembra restare nell’anonimato poi ogni tanto tira fuori due sberle, pensiamo ancora ai Rolling Stones di oggi o ai Kasabian”.

“L’album è un tributo al rock in generale, io ho grande passione per la musica che mi aiuta sempre a sentirmi meglio. Come quando ho scoperto Vasco. Ma io amo tutto il rock: è una musica che esiste, pulsante e che mi fa star bene”, ha ribadito. Nell’album Bugo canta diversi tipi di sentimenti: dall’amore all’ira, dalla gioia al divertimento. “I sentimenti sono tutto, è quello che cerco di trasmettere al mio pubblico. Non ce la farei a fare un disco solo d’amore, solo di rabbia o solo di libertà. Mi annoierebbe. Per questo canto l’amore in diverse sfaccettature, così come diversi aspetti dell’animo umano. Per me la vita è un caleidoscopio di sentimenti”, ha spiegato Bugo che in uno dei singoli già usciti ‘Bambino’ “parlo a me stesso ma anche a tutti, perchè non bisogna perdere quella ingenuità che ci fa stare sulle nuvole. Nella vita privata sono molto maturo e responsabile, mentre nella musica voglio infondere ingenuità e freschezza”. ‘Mica siamo ad Hollywood’ il pezzo che chiude l’album, invece, “è una canzone d’amore declinata al femminile, ma è un po’ come se parlassi a me stesso. E’ un racconto finale, una canzone che mi è venuta in questo periodo per chiudere un disco cattivo in un modo che non ho mai fatto in carriera”. Bugo ha avuto la possibilità di girare il video di ‘Per fortuna che ci sono io’, la canzone che dà il titolo all’album, all’Allianz Stadium, lui che è un grande tifoso della Juventus. “Ringrazio pubblicamente la Juve, sono il primo artista ad aver girato un video nel loro stadio. Inizialmente abbiamo pensato di girarlo un un parco poi parlando con i miei soci ci è venuta l’idea di chiedere alla Juve” ha raccontato. “Aldilà della fede calcistica lo stadio è un posto dove sto bene, perchè l’intimità è importante. Quando mi han dato l’ok di girare sul campo, a cui loro tengono molto, siamo stati molto professionali e sono rimasti anche loro molto contenti. Non è scontato”. D’altronde per Bugo il calcio “è una passione che ho fin da piccolo, ho avuto la fortuna di giocare in quello stadio nel 2021 con la nazionale cantanti. La gioia di cambiarmi nello stesso spogliatoio di Cristiano Ronaldo e Dybala, mi sembrava di essere al Luna Park. Il calcio mi fa stare bene, mi fa divertire”, ha concluso Bugo. Questa la tracklist di ‘Per fortuna che ci sono io’: Per fortuna che ci sono io; Bilancio di coppia; Un bambino, Carciofi, Tito (strumentale), Finalmente io ti vedo sicura, Rock and roll, Salvo il tuo nome, Scivola via, Zeno (strumentale), Non lo so!; Mica siamo ad Hollywood.

