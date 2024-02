Amadeus: "Lo stesso vale anche per Russell Crowe stasera"

“Nessun accordo commerciale con Travolta o lo sponsor. Solo un accordo editoriale, nessun accordo di nessun tipo che non rientri in temi di carattere commerciale. Il compenso è un rimborso basso, altro non c’è da parte di Rai”. Così il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, in conferenza stampa, in merito all’ospitata di John Travolta nella seconda serata della kermesse. “Lo stesso vale anche per Russell Crowe stasera”, ha aggiunto il direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus.

