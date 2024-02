Il compositore torna a suonare in pubblico dopo due anni dalla malattia che l'ha colpito

“Durante le lunghe degenze in ospedale ho potuto soprattutto comporre musica nella mia mente. Mi sono accorto che questa musica che ho elaborato in questi ultime due anni è totalmente libera e dava un senso alla mia sofferenza. La musica trasforma la fragilità umana in una forza avvolgente“. Così Giovanni Allevi in sala stampa prima della seconda serata al Festival di Sanremo dove sarà ospite. Il compositore torna ad esibirsi in pubblico dopo due anni di assenza per la malattia che l’ha colpito.

