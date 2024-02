Insieme ad Amadeus, il co-conduttore è Marco Mengoni

Con l’inno suonato all’esterno dell’Ariston dalla fanfara del IV reggimento dei carabinieri a cavallo ha preso ufficialmente il via la 74esima edizione del Festival di Sanremo. A condurre la serata, assieme al direttore artistico Amadeus, il cantante vincitore dell’ultima edizione Marco Mengoni, che è stato il primo a prendere la parola: “Manca pochissimo e poi nulla sarà come prima”, ha detto Mengoni, che relativamente alle canzoni ha aggiunto: “Qualcuna la ricorderemo, altre meno, ma in qualche modo inizieranno a prendere parte alle nostre giornate. Prendiamo un respiro tutti insieme, che abbia inizio la 74esima edizione del Festival di Sanremo”. In scaletta, previsti gli interventi di ospiti come la sciatrice campionessa olimpica Federica Brignone, la mamma di Giogiò Cutolo, il musicista ucciso a Napoli dopo una lite per un parcheggio e un omaggio a Toto Cutugno e un altro ospite a sorpresa che, a quanto trapela, sarà un altro sportivo.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

La scaletta

La puntata prenderà il via alle 20:40, in diretta su Rai1. Ecco l’ordine delle esibizioni nella serata di debutto. La prima a cantare sarà Clara, vincitrice di Sanremo Giovani e attrice di Mare Fuori. Poi La Sad, Irama, Ghali. A seguire, Negramaro, Annalisa, Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso, The Kolors, Angelina Mango, Il Volo, Big Mama, Ricchi e Poveri, Emma, il duo Renga-Nek, Mr. Rain, Bnkr44, Gazzelle, Dargen D’Amico, Rose Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa e a chiudere Il Tre.

L’omaggio a Toto Cutugno

All’interno della serata è previsto anche un omaggio a Toto Cutugno: l’Orchestra dell’Ariston eseguirà ‘Gli Amori’ e sul tulle dopo le prime note apparirà l’esibizione del cantante che si piazzò seconda al Festival del 1990. Al termine, anche il direttore artistico Amadeus chiuderà con un omaggio a Cutugno, scomparso il 22 agosto scorso. L’omaggio “sarà fatto col cuore, non sarà costruito in maniera esagerata, sarà una cosa delicata, molto bella, che trovo personalmente piacevole”, ha detto Amadeus in conferenza stampa.

Gli ospiti: Lazza, Federica Brignone, Tedua

Tra gli ospiti per la serata ci saranno i rapper Lazza e Tedua: il primo si esibirà da Piazza Colombo, il secondo dal palco galleggiante sulla nave Msc Costa Smeralda. Per quanto invece riguarda le presenze ‘extra-musicali’, ospite della prima serata sarà la sciatrice Federica Brignone.

