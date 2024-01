I suoi assoli in 'Stairway to Heaven', 'Heartbreaker' e 'Dazed and Confused' sono entrati nella storia del rock

Tra i compleanni di oggi, 9 gennaio 2024, si festeggiano anche gli 80 anni dello storico chitarrista dei Led Zeppelin, Jimmy Page. Il leggendario rocker inglese è nato il 9 gennaio 1944 nel quartiere di Heston a Houndlow, nella città di Londra.

Chi è Jimmy Page

La carriera di Jimmy Page inizia a metà degli anni ’60 con la band ‘The Yardbirds’. Poi, quando nel 1968 gli altri membri lasciano il gruppo, Page recluta tre nuovi musicisti: Robert Plant alla voce, John Paul Jones al basso e alle tastiere, John Bonham alla batteria. Il gruppo diventerà i Led Zeppelin, una delle band più importanti della storia del rock. Dal primo omonimo album del 1969 fino alla morte di John Bonham nel 1980, i Led Zeppelin vendono milioni di dischi e riempiono gli stadi di tutto il mondo. Ma fanno un solo concerto in Italia: la data del 5 luglio 1971 al velodromo Vigorelli di Milano che finisce in una sorta di guerriglia urbana tra la polizia e gli spettatori e che spinge la band a non suonare più nello Stivale.

Gli assoli di chitarra di Page in brani leggendari come ‘Stairway to Heaven’, ‘Heartbreaker’ e ‘Dazed and Confused’ sono indimenticabili per tutti gli appassionati del rock, e hanno reso Page uno dei chitarristi più influenti di tutti i tempi.

E solo due mesi fa, alla cerimonia della Hall of Fame del Rock and Roll del 2023, Page ha dimostrato ancora di saperci fare, suonando ‘Rumble’ di Link Wray con la sua famosa chitarra a doppio manico.

