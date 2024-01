Secondo chi ha interpretato il labiale, la cantante di 'Single Soon' avrebbe chiesto una foto a Timothée Chalamet ma sarebbe stata respinta dalla compagna dell'attore, Kylie Jenner

Tra i tanti vip presenti alla cerimonia dei Golden Globe, assolute protagoniste sono state Selena Gomez e Taylor Swift. Il motivo? Le due sono state viste scambiarsi un messaggio confidenziale e il Web è impazzito per cercare di capire cosa si fossero dette. Ma cominciamo dal principio. Taylor Swift e Keleigh Sperry erano sedute a un tavolo: sono state raggiunte da Selena Gomez, che ha raccontato qualcosa che le ha lasciate stupite. Senza la presenza di un audio, in molti si sono lanciati a interpretare il labiale della cantante: l’ipotesi più accreditata è che Selena Gomez avrebbe raccontato alle amiche di aver chiesto una foto a Timothée Chalamet, ma che la sua compagna, Kylie Jenner, l’avrebbe respinta, rifiutando lo scatto. La cantante di ‘Single Soon’ avrebbe esordito: “Ho chiesto una foto, ma lei ha detto di no”. “Con Timothée?” la replica di Keleigh Sperry. Al che la cantante avrebbe annuito, generando stupore nelle due amiche. Lo sfogo di Selena Gomez sarebbe comprensibile anche alla luce del rapporto professionale avuto con Chalamet, con il quale ha recitato in “Un giorno di pioggia a New York” di Woody Allen.

