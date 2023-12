Celebrato uno dei pezzi iconici del rocker di Zocca

In occasione dei 40 anni di “Bollicine”, esce per la prima volta il video di “Vita Spericolata”. Carosello Records, storica etichetta di Vasco Rossi, ha da poco pubblicato “Bollicine 40th Rplay Special Edition (Carosello Records / distribuzione Universal Music) in 3 rinnovati formati fisici (CD, vinile e box in edizione limitata numerata) e per questa importante ricorrenza aggiunge anche un inedito video di uno dei brani simbolo del disco e dell’intera carriera di Vasco. Si tratta del singolo con cui tornò sul palco del Festival di Sanremo nel febbraio 1983, sconvolgendo il perbenismo borghese di quegli anni, che mai ebbe un videoclip prima d’ora. Una rivendicazione esistenziale e vero e proprio manifesto della nascente ribellione giovanile contro un futuro già preordinato e prevedibile.

