Nick Cave esegue una splendida interpretazione di un classico dei Pogues, ai funerali del frontman della band, Shane MacGowan, in una chiesa nella contea di Tipperary, in Irlanda. Il cantautore australiano si è esibito in ‘A Rainy Night in Soho’, singolo del 1986 e scritto da MacGowan.

