Torna in Italia la band di Billy Corgan: il concerto in piazza Napoleone

Dopo una lunga assenza tornano in Italia gli Smashing Pumpkins. La storica band di Billy Corgan si esibirà sabato 6 luglio al Lucca Summer Festival, in piazza Napoleone. Prima del gruppo di Chicago salirà sul palco Tom Morello, ex chitarrista di Rage Against The Machine e Audioslave. I Pumpkins sono uno dei gruppi simbolo della stagione del grunge anni ’90, ma si differenziavano da band come Nirvana e Pearl Jam per un maggiore lirismo e un suono più barocco, con sapori gotici e new wave, frutto della personalità dell’indiscusso leader.Un sound immortalato in dischi iconici come ‘Siamese Dream’ (1993) e ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’ (1995).

Nel corso degli anni la formazione orginaria ha perso alcuni componenti, come il tastierista Jonhatan Melvoin, morto per overdose nel 1996. Corgan si è recentemente riconciliato con due membri degli inizi, il chitarrista James Iha e il batterista Jimmy Camberlin, che fanno parte dell’attuale line-up degli Smashing Pumpkins.

