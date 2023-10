A una settimana dall'uscita 'For All The Dogs' si piazza davanti a tutti

L’attesissimo album di Drake, ‘For All The Dogs’, a una settimana dall’uscita, debutta al 1° posto della classifica Fimi. Inoltre, il brano ‘Rich Baby Daddy’ (Feat. Sexyy Red & Sza) è disponibile in rotazione radiofonica da oggi.

Un’attesa lunga tutta l’estate

Fin da quest’estate, ‘For all the Dogs’ si è prospettato come uno dei progetti più attesi della stagione autunnale. Drake ha infatti fatto impazzire i fan con le anticipazioni sui social e gli annunci durante i live del suo tour in USA, e ha condiviso come primo teaser la copertina dell’album sul suo profilo Instagram, particolarmente speciale perché è stata disegnata dal figlio, Adonis.

I primi due brani estratti

L’artista ha successivamente pubblicato a sorpresa due brani estratti da ‘For All The Dogs’, ovvero ‘Slime You Out’ insieme a Doja Cat, che ha entusiasmato il pubblico e che conta oltre 76 milioni di stream su Spotify, e ‘8AM in Charlotte‘, accompagnato da un video che vede anche qui la partecipazione di Adonis, confermando quanto sia ormai centrale non solo nella vita personale ma anche nel percorso artistico del rapper.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da champagnepapi (@champagnepapi)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata