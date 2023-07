Doppia data, ieri e oggi, per la band rock che ha conquistato il mondo

Per la prima volta negli stadi, i Måneskin, la rock band che ha conquistato il mondo come mai era successo nella storia della musica italiana, tornano nel loro Paese da protagonisti con quattro date evento sold out, prodotte e organizzate da Vivo Concerti. Il tour in Italia partito dall’Olimpico di Roma, e arrivato a San Siro a Milano lunedì 24 e martedì 25 luglio.

Con una scaletta contenente anche i brani dall’ultimo album “RUSH!” – prodotto da Max Martin e Fabrizio Ferraguzzo e che conta oggi oltre 1,3 miliardi di stream – i Måneskin stupiranno ancora una volta il pubblico italiano con la loro energia ineguagliabile. Due ore di rock in cui ai più recenti successi “Gossip”, “Baby Said”, “Don’t wanna sleep” e “Bla bla bla” si alternano l’impetuosità di “Kool Kids” e “Gasoline”, fino ad arrivare alle struggenti ballad “The Loneliest” e “Timezone”. Non mancano i brani in italiano “La Fine”, “Mark Chapman” e “Coraline”, così come le amatissime “Torna a casa” e “Vent’anni”, eseguite in un avvolgente abbraccio acustico in mezzo ai fan, per ricordare come tutto è iniziato.

Lo show è una sequenza di quadri tridimensionali dove il palco è l’estensione della band, con una produzione composta da due megaschermi laterali, oltre 650 corpi illuminanti, più di 15 km di cavi, 200 metri di truss e strutture per sorreggere oltre 150 motori, di cui 80 a velocità variabile. Tra i nuovi elementi introdotti, anche due passerelle motorizzate lunghe complessivamente 35 metri e fabbricate ad hoc per i Måneskin in occasione di queste speciali date evento, che – posizionate frontalmente – contribuiscono a creare un ulteriore gioco 3D fra la band e il pubblico. La sezione centrale del live è caratterizzata da linguaggi visivi d’impatto, con fiamme – per oltre 40 getti motorizzati installati lungo tutto il perimetro del palco – e laser statici che vanno a costruire look monolitici, in cui il gruppo viene completamente immerso.

