Tantissimi gli appuntamenti musicali in Italia per domani, sabato 15 luglio. Oltre all’attesissimo concerto degli Arctic Monkeys ai Coca-Cola I-Days Milano, per il quale sono previste 65mila presenze, ecco gli altri concerti. Tra questi Marco Mengoni al Circo Massimo, i Pooh allo Stadio Olimpico e gli Iron Maiden a Milano.

Gli appuntamenti più importanti

Roma, Circo Massimo: Marco Mengoni

Roma, Stadio Olimpico: Pooh

Milano, Ippodromo Snai San Siro: Iron Maiden

Molfetta, Banchina San Domenico: Gigi D’Alessio

Genova, Arena del Mare Area Porto Antico: Tananai

Trieste, piazza Unità d’Italia: Biagio Antonacci

Siracusa, Teatro Greco: Carmen Consoli

Bergamo, Lazzaretto: Daniele Silvestri

Ferrara, piazza Trento: Ernia

Mantova, Piazza Sordello: Fabri Fibra

Como, Arena Teatro Sociale: Irene Grandi

Chieti, Anfiteatro La Civitella: Madame

Ferrara, Summer Vibez: Guè Pequeno

Pavia, Corte del Castello Visconteo: Manuel Agnelli

Matera, Cava del Sole Arena: Mika

Perugia, Arena Santa Giuliana: Paolo Conte

Firenze, Stadio Artemio Franchi: Pinguini Tattici Nucleari

Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà: Rosa Chemical

L’Aquila, Aeroporto dei Parchi: Salmo

Vicenza, Teatro Olimpico: Simone Cristicchi.

